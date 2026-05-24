Un retraité toulousain piégé par une arnaque au faux magistrat

Un ancien notaire de la région de Toulouse a été victime d’une vaste escroquerie après avoir été contacté par un individu se présentant comme un procureur de la République. Le septuagénaire a remis plusieurs lingots et pièces d’or estimés à près d’un million d’euros à de faux représentants de la justice.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’escroc a convaincu la victime que sa banque était infiltrée par des employés malhonnêtes et que ses économies risquaient d’être volées. Le retraité a alors vidé son coffre bancaire avant de remettre son or à un jeune homme venu récupérer le butin à son domicile.

Deux suspects interpellés après une seconde tentative

Quelques heures après les faits, la victime a finalement compris qu’elle avait été piégée et a déposé plainte. Les enquêteurs ont ensuite mis en place un dispositif après que les escrocs ont tenté de reprendre contact pour soutirer davantage d’argent au retraité.

Deux suspects, un majeur et un mineur, ont été interpellés lors d’un nouveau rendez-vous organisé au domicile du septuagénaire. Les enquêteurs estiment toutefois qu’il ne s’agit probablement que d’intermédiaires chargés de récupérer les fonds.

Le butin reste pour l’instant introuvable. Les policiers cherchent désormais à identifier les commanditaires de cette arnaque sophistiquée et à comprendre comment les auteurs connaissaient l’existence du coffre et l’importante fortune détenue par la victime.