Un homme grièvement blessé par des tirs policiers après une attaque au couteau au Mans

Deux policiers ont été blessés dimanche au Le Mans lors d’une intervention dans un appartement où un homme au comportement jugé inquiétant aurait attaqué les forces de l’ordre avec un couteau.

Selon les premiers éléments communiqués par le parquet, les policiers étaient intervenus après un signalement concernant un individu lançant des objets depuis la fenêtre de son logement. À leur arrivée, l’homme aurait ouvert la porte avant de blesser l’un des fonctionnaires avec une arme blanche.

Les policiers ont alors fait usage de leurs armes et touché le suspect, qui s’est ensuite retranché dans l’appartement avant d’être interpellé environ une heure plus tard. Son pronostic vital est désormais engagé.

Le parquet du Le Mans a ouvert deux enquêtes distinctes, l’une sur l’agression des policiers et l’autre sur l’usage des armes par les forces de l’ordre. La police judiciaire d’Angers a été chargée des investigations.