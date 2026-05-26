La Suède passe sous le seuil des 5% de fumeurs quotidiens

Devenir un pays « sans tabac », le parie réussi du pays nordique avec moins de 5% de fumeurs quotidiens dans sa population adulte, selon un rapport publié par le Conseil suédois d’information sur l’alcool et les autres drogues. La proportion de personnes fumant chaque jour est passée de 16% en 2003 à 4,8% en 2025.

Le rapport précise également que 10% des adultes disent avoir fumé au moins une cigarette au cours du mois précédent. Les femmes âgées de 50 à 84 ans constituent aujourd’hui le groupe comptant le plus de fumeurs quotidiens, avec un taux de 6%.

Le snus et les cigarettes électroniques en forte progression

Si le tabagisme classique recule fortement, la consommation de nicotine reste néanmoins élevée dans le pays. Environ un quart de la population utilise quotidiennement des produits nicotiniques, notamment du snus ( un tabac oral placé sous la lèvre ) ou des cigarettes électroniques.

Le snus connaît une progression spectaculaire en Suède, particulièrement sous sa version « blanche » sans tabac, lancée en 2016 et souvent aromatisée. Selon le rapport, les ventes de snus blanc ont bondi de 180% entre 2021 et 2024, tandis que celles des liquides pour vapotage ont augmenté de 640% sur la même période.

Un modèle observé par plusieurs pays

Le succès suédois dans la lutte contre le tabac fumé est largement attribué à l’usage massif du snus, autorisé dans le pays grâce à une dérogation obtenue lors de son entrée dans l’Union européenne. Le snus contenant du tabac reste pourtant interdit dans le reste de l’Union depuis 1992.

Plusieurs États comme l’Irlande ou la Nouvelle-Zélande se sont également fixé un objectif de moins de 5% de fumeurs quotidiens, seuil désormais repris par l’Organisation mondiale de la santé pour définir un pays sans tabac. Les autorités sanitaires rappellent toutefois que les nouveaux produits à base de nicotine ne sont pas sans risques pour la santé et restent encore insuffisamment étudiés.