Nouvelle démonstration de force de Pyongyang : la Corée du Nord tire plusieurs missiles vers la mer

La Corée du Nord a procédé mardi à plusieurs tirs de projectiles, dont au moins un missile balistique à courte portée, en direction des eaux situées au large de sa côte ouest, selon l’armée sud-coréenne. Cette nouvelle démonstration militaire intervient dans un contexte de tensions persistantes dans la péninsule coréenne.

D’après les chefs d’état-major interarmées sud-coréens (JCS), les tirs ont été effectués vers 13 heures, heure locale, depuis les environs de Chongju, dans la province nord-coréenne du Pyongan du Nord. L’un des missiles aurait parcouru environ 80 kilomètres avant de retomber en mer.

Il s’agit du premier lancement de missile connu effectué par Pyongyang depuis le 19 avril. À cette date, la Corée du Nord avait déjà mené des essais de plusieurs missiles balistiques à courte portée qu’elle présentait comme équipés de bombes à fragmentation.

Début avril, le régime nord-coréen avait également affirmé avoir testé une nouvelle ogive à fragmentation ainsi qu’une arme électromagnétique. Plusieurs analystes avaient alors estimé que ces annonces visaient à démontrer la capacité du pays à mener des opérations relevant de la guerre moderne et technologique.

Séoul a condamné ces nouveaux tirs et a exhorté Pyongyang à répondre aux efforts diplomatiques destinés à réduire les tensions dans la région. Les autorités sud-coréennes surveillent étroitement les activités militaires du Nord, en coopération avec les États-Unis.

Les essais de missiles nord-coréens demeurent une source majeure d’inquiétude pour les pays voisins et la communauté internationale. Malgré les sanctions imposées par les Nations unies, Pyongyang poursuit le développement de ses programmes balistiques et militaires, multipliant régulièrement les démonstrations de force.