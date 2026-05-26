Un an après la catastrophe, le village suisse englouti par un glacier tente de renaître

Près d’un an après l’effondrement spectaculaire d’un glacier qui a détruit le village alpin de Blatten, dans le sud de la Suisse, les habitants déplacés tentent de reconstruire leur existence au cœur des montagnes. Dans la vallée de Lötschen, les traces de la catastrophe restent omniprésentes, mais les premiers signes de renaissance apparaissent progressivement.

Dominant la vallée depuis la commune voisine de Wiler, l’hôtel Momentum est devenu le symbole de cette reconstruction. Construit en seulement 105 jours, ce bâtiment en bois accueille désormais habitants et visiteurs dans une région profondément marquée par le drame. À l’entrée, une inscription en allemand résume l’état d’esprit de nombreux survivants : « Le passé n’est plus, le futur n’est pas encore là, la vie est ici et maintenant. »

Depuis les fenêtres de l’établissement, le paysage rappelle l’ampleur de la catastrophe. Là où se trouvait autrefois le village de Blatten s’étend désormais une vaste zone de débris gris et un bassin d’eau turquoise. Certains toits de maisons englouties émergent encore à peine de la surface.

Le 28 mai 2025, une gigantesque avalanche de roches, de glace et de terre avait dévalé les pentes après l’effondrement du glacier de Birch. Les autorités avaient heureusement évacué les quelque 300 habitants plusieurs jours auparavant, après avoir constaté une instabilité inquiétante dans la montagne. Un immense nuage de poussière avait alors recouvert la vallée, ensevelissant une grande partie du village.

Les autorités suisses travaillent désormais à un ambitieux projet de reconstruction, avec l’objectif d’un retour complet des habitants d’ici 2030. Mais cette renaissance s’accompagne de nombreuses interrogations, notamment sur la sécurité à long terme dans une région de plus en plus exposée aux effets du réchauffement climatique.

Les scientifiques alertent depuis plusieurs années sur la fonte accélérée des glaciers alpins, qui fragilise les terrains rocheux et augmente les risques d’éboulements et de glissements de terrain. Les glaciers voisins de Blatten font désormais l’objet d’une surveillance renforcée afin de détecter le moindre signe d’instabilité.

Malgré les traumatismes et l’incertitude, de nombreux habitants refusent d’abandonner leur vallée. Pour eux, reconstruire Blatten représente bien plus qu’un projet immobilier : il s’agit de préserver une communauté, une mémoire et un mode de vie profondément liés aux Alpes suisses.