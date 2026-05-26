En Belgique, un train percute un bus scolaire : plusieurs morts à Buggenhout

Une collision entre un train et un bus scolaire survenue mardi matin dans la ville belge de Buggenhout a fait plusieurs morts, selon une source citée par Reuters.

L’accident s’est produit tôt dans la matinée à un passage à niveau situé à environ un kilomètre de la gare de Buggenhout, au nord de Bruxelles.

Le ministre belge de l’Intérieur, Bernard Quintin, a réagi sur le réseau X en déclarant avoir appris « avec une profonde tristesse » la nouvelle de ce « tragique accident », sans donner davantage de précisions sur le bilan.

Les autorités policières belges n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant les circonstances exactes de la collision.

La Belgique possède un réseau ferroviaire particulièrement dense, traversant de nombreuses villes et communes. Le pays a déjà connu plusieurs accidents mortels à des passages à niveau ces dernières années.

Selon Infrabel, l’opérateur des infrastructures ferroviaires belges, cinq personnes ont perdu la vie dans des accidents de ce type en 2025, soit le chiffre le plus bas enregistré depuis 2020.