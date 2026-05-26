Un examen professionnel ouvert en 2027 pour les secrétaires administratifs du ministère des Armées

Le ministère des Armées et des Anciens combattants a publié un arrêté autorisant l’ouverture d’un examen professionnel pour accéder au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l’année 2027. Le texte, paru au Journal officiel, prévoit l’ouverture de 164 postes à l’échelle nationale.

Les inscriptions ouvriront le 27 mai 2026 à 10 heures et seront closes le 25 juin à midi. Les candidatures devront être déposées en priorité via la plateforme officielle du ministère de la Défense. Les candidats ne disposant pas d’un accès internet pourront toutefois demander un dossier papier auprès du centre ministériel de gestion de Lyon.

Une épreuve écrite prévue en septembre 2026

L’épreuve écrite unique d’admission se déroulera le 8 septembre 2026 dans plusieurs centres d’examen répartis sur le territoire, notamment à Bordeaux, Lyon, Metz, Rennes, Saint-Germain-en-Laye et Toulon. Les candidats ultramarins et ceux résidant à l’étranger seront rattachés au centre de Saint-Germain-en-Laye.

Le ministère précise également que des aménagements d’épreuves pourront être accordés aux candidats en situation de handicap sous réserve de la transmission d’un certificat médical avant la clôture des inscriptions. La composition du jury sera fixée ultérieurement par arrêté ministériel.