Un parachutiste de 21 ans meurt lors d’un saut dans l’Oise

Un jeune homme de 21 ans est décédé dimanche à la suite d’un accident de parachute survenu sur le site de Frétoy-le-Château, dans l’Oise. Les circonstances exactes du drame restent encore inconnues et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes précises de l’accident.

Le parquet de Compiègne a indiqué qu’une procédure en recherche des causes de la mort avait été lancée. Les enquêteurs doivent notamment vérifier l’état du matériel utilisé, les conditions météorologiques au moment du saut ainsi que l’expérience du parachutiste décédé.

Des investigations ouvertes pour comprendre les circonstances du drame

Le centre de parachutisme concerné a affirmé collaborer pleinement avec les autorités judiciaires et les services d’enquête. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les responsables du site ont indiqué que toutes les vérifications nécessaires étaient en cours afin d’établir le déroulement exact de l’accident.

Les accidents mortels liés au parachutisme demeurent rares en France au regard du nombre de sauts effectués chaque année, mais ils provoquent régulièrement une forte émotion dans les milieux sportifs et aéronautiques. Les investigations portent généralement sur plusieurs hypothèses, parmi lesquelles une défaillance technique, une erreur humaine, un incident lors de l’ouverture du parachute ou des conditions de vol défavorables.