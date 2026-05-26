Un bus autonome percuté par un tramway dès son premier jour avec des passagers en Suède

Un bus autonome a été impliqué lundi dans une collision avec un tramway à Göteborg, lors de son premier jour d’expérimentation avec des passagers à bord. L’incident s’est produit dans le centre-ville de la métropole suédoise, a indiqué l’entreprise régionale de transports publics Västtrafik.

Selon les responsables du projet, le véhicule sans chauffeur aurait brusquement freiné avant d’être percuté à l’arrière par un tramway. Aucun blessé n’a été signalé. Le bus a immédiatement été retiré de la circulation afin de subir des inspections techniques et de permettre l’analyse précise des circonstances de l’accident.

L’Europe avance encore prudemment sur les transports autonomes

Depuis la fin du mois de mars, cette navette autonome circulait déjà dans les rues de Göteborg, mais sans transporter de voyageurs. Ce lundi marquait le lancement officiel des essais en conditions réelles avec des passagers. Un conducteur de sécurité se trouvait néanmoins à bord pour pouvoir reprendre le contrôle du véhicule en cas de problème.

L’autorisation d’exploitation avait été accordée par l’agence suédoise des transports Transportstyrelsen jusqu’en juillet 2027. À ce stade, les expérimentations de véhicules autonomes en Europe restent limitées à des autorisations locales délivrées ville par ville. L’Union européenne n’a pas encore validé de déploiement commercial à grande échelle pour les transports publics autonomes ou les robotaxis.