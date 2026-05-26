Emmanuel Macron veut accélérer l’électrification de la France

Le président réunit 200 acteurs économiques pour appliquer la méthode Choose France à l’électrification des usages. Le soutien public double pour atteindre 10 milliards d’euros par an.

Emmanuel Macron convie 200 acteurs économiques à l’Elysée pour concrétiser une accélération de l’électrification du pays. Le chef de l’État souhaite appliquer la méthode Choose France, qui a permis d’attirer des investissements internationaux puis français sur le territoire, à cette nouvelle priorité stratégique. L’objectif est de réduire la dépendance aux hydrocarbures importés en développant les usages électriques dans l’industrie, les transports et le bâtiment.

10 milliards d’euros de soutien public

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé depuis Matignon un doublement du soutien à l’électrification des usages. L’enveloppe budgétaire passe de 5,5 milliards à 10 milliards d’euros par an. Cette hausse vise à accompagner la transition énergétique des entreprises et à renforcer l’indépendance énergétique française face aux fluctuations du marché mondial des hydrocarbures.

Cette stratégie répond aux tensions persistantes sur les marchés de l’énergie. L’électrification massive constitue un levier pour sécuriser l’approvisionnement énergétique national tout en respectant les engagements climatiques de la France. Les 200 acteurs réunis devront s’engager concrètement sur des projets d’investissement permettant de basculer leurs activités vers l’électricité d’origine décarbonée.