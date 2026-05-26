Sonny Rollins, dernier colosse de l’âge d’or du jazz, est mort à 95 ans

C’est une page de l’histoire du jazz qui se tourne. Sonny Rollins s’est éteint le lundi 25 mai, à l’âge de 95 ans, dans sa maison de Woodstock, dans l’État de New York, a annoncé son compte officiel sur X. « C’est avec une profonde tristesse et un immense amour que nous annonçons le décès de Sonny Rollins », y était-il écrit. Né le 7 septembre 1930 à New York, Theodore Walter Rollins était considéré comme l’un des derniers, sinon le dernier grand musicien de l’âge d’or du jazz. Ses racines parentales originaires des îles Vierges américaines ont coloré son jeu d’une liberté particulière, qu’il assumait pleinement — notamment dans Saint Thomas, son morceau le plus connu, construit sur un calypso entendu dans son enfance.

Du pont de Williamsburg à l’Inde : une vie de quête musicale

Formé à Harlem, au cœur de la culture afro-américaine, il enregistre pour la première fois en janvier 1949, à seulement 18 ans, et joue très vite avec Miles Davis, Charlie Parker et Thelonious Monk. Son album Saxophone Colossus (1956), sorti alors qu’il n’avait que 26 ans, lui vaut son surnom de « colosse ». Mais c’est peut-être sa capacité à l’introspection radicale qui définit le mieux sa trajectoire. En 1959, fuyant une célébrité naissante, il prend ses quartiers sur le pont de Williamsburg, reliant Brooklyn à Manhattan, et joue jour et nuit pendant trois ans, par tous les temps. L’expérience donnera naissance à The Bridge (1962). En 1966, il repart — cette fois au Japon, puis dans un ashram en Inde, avec pour seuls bagages un sac et son saxophone. « Je suis toujours en vie parce que j’apprends encore », confiait-il à l’AFP en 2016, attribuant sa longévité au yoga, qui l’avait préservé de l’alcool et de la drogue.

Freedom Suite, le 11 septembre et un dernier album en 2006

Sonny Rollins n’a jamais dissocié l’art de son époque. En 1958, en plein mouvement des droits civiques, il signe Freedom Suite, album de plus de 19 minutes accompagné d’un texte politique courageux pour l’époque. En 2001, il évacue son appartement new-yorkais situé à quelques pâtés de maisons du World Trade Center. Quatre jours après les attentats, il monte sur scène à Boston et libère toute sa douleur — un concert qui paraîtra en 2005 sous le titre Without a Song : The 9/11 Concert. Son épouse et manager pendant près de 40 ans, Lucille, disparaît en novembre 2004. Sonny Rollins publie son dernier album en 2006. Il aura continué à jouer jusqu’au-delà de ses 80 ans, malgré des problèmes respiratoires. « Quand je joue et j’improvise, je ne réfléchis pas, parce que la musique vient de l’inconscient, d’ailleurs », disait-il en 2010 au site The Root.