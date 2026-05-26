Le secteur de l’électricité promet 12.000 recrutements par an pour accompagner l’électrification du pays

Les entreprises chargées de l’installation d’équipements électriques, du raccordement des infrastructures énergétiques et de l’électrification industrielle se sont engagées à recruter 12.000 salariés et 3.000 apprentis chaque année afin d’accompagner le vaste plan gouvernemental d’électrification présenté cette semaine. L’annonce intervient à la veille d’une réunion organisée à l’Palais de l’Élysée par Emmanuel Macron autour de « l’équipe de France de l’électricité ».

Selon le Serce, syndicat représentant les entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques, ces recrutements concerneront l’ensemble du territoire français. Les besoins porteront notamment sur les métiers liés aux bornes de recharge, aux réseaux électriques, aux data centers ou encore aux infrastructures portuaires et industrielles.

Une transformation énergétique prévue sur plusieurs décennies

Le gouvernement souhaite faire passer la part de l’électricité dans la consommation finale d’énergie de 27% en 2024 à 34% en 2030 puis 38% en 2035. Cette stratégie implique une modernisation massive des infrastructures et une montée en puissance des capacités électriques dans de nombreux secteurs économiques.

Pour répondre aux besoins de main-d’œuvre, près de 150 lycées professionnels ont déjà été équipés de matériels spécialisés afin de former davantage de techniciens et d’électriciens. Les entreprises du secteur veulent notamment renforcer les formations dans les domaines de la haute tension et des installations de grande puissance.

L’État réunit industriels et énergéticiens à l’Élysée

La rencontre organisée mardi par Emmanuel Macron réunira de nombreux acteurs du secteur énergétique, du bâtiment et de l’industrie, ainsi que les gestionnaires de réseaux RTE et Enedis. Deux « pactes d’entreprises » doivent être signés à cette occasion afin d’accélérer la transition électrique française.

Les grands groupes comme Vinci Energies, Eiffage, Spie ou encore Equans figurent parmi les entreprises mobilisées dans ce plan de transformation, présenté comme un chantier industriel appelé à s’étendre sur vingt-cinq à trente ans.