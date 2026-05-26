Pierre Deny, figure des séries françaises, emporté à 69 ans

Le comédien Pierre Deny, habitué des séries télévisées françaises depuis plusieurs décennies, est mort lundi 25 mai à l’âge de 69 ans. Sa famille a annoncé la nouvelle à l’AFP, précisant que l’acteur avait succombé à une forme fulgurante de la sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Connu du grand public pour ses apparitions dans de nombreuses fictions populaires, il laisse derrière lui une carrière riche entre théâtre, télévision et cinéma.

Un acteur incontournable des fictions télévisées

Pierre Deny avait débuté sa carrière sur scène dans les années 1980 avant de devenir l’un des visages familiers des productions françaises diffusées à la télévision. Les téléspectateurs l’avaient notamment retrouvé dans des séries policières emblématiques comme Julie Lescaut ou Une femme d’honneur, où il incarnait le capitaine Philippe Kremen.

Ces dernières années, il avait également rejoint la distribution de Demain nous appartient sur TF1, dans le rôle de Renaud, le mari du personnage interprété par Lucie Mouchel. Le couple formé à l’écran avait gagné la sympathie d’une partie du public fidèle du feuilleton quotidien.

Une carrière entre TF1, Netflix et le cinéma

Au fil des années, Pierre Deny avait multiplié les apparitions dans des productions populaires. Les téléspectateurs avaient pu le voir dans Camping Paradis, aux côtés de Laurent Ournac, mais aussi dans Joséphine, ange gardien. Plus récemment, il avait participé aux saisons 3 et 4 de la série internationale Emily in Paris diffusée sur Netflix.

Le comédien avait également travaillé pour le cinéma. Il avait notamment tourné dans La Vie d’une autre de Sylvie Testud, sorti en 2012. Sa disparition a suscité de nombreuses réactions parmi les amateurs de fiction française, tant son visage était associé aux grandes séries télévisées diffusées depuis plus de trente ans.