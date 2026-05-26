Un adolescent de 17 ans meurt noyé dans la Marne en Seine-et-Marne

Un adolescent de 17 ans est mort noyé lundi après-midi à Noisiel, dans la rivière de la Marne, selon les secours. Le drame survient seulement deux jours après une autre noyade mortelle impliquant un garçon du même âge dans le département de Seine-et-Marne.

D’après le Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, la victime faisait partie d’un groupe de jeunes venus de Seine-Saint-Denis. Le jeune homme aurait été aperçu en train de couler par ses amis alors qu’il se trouvait à une vingtaine de mètres de la berge.

une nouvelle noyade dans un contexte de fortes chaleurs

Les secours sont rapidement intervenus sur place après l’alerte donnée par les témoins, mais l’adolescent n’a pas pu être réanimé. Les circonstances exactes du drame restent encore à préciser.

Depuis plusieurs jours, les autorités alertent sur les risques liés aux baignades sauvages dans les rivières, plans d’eau et zones non surveillées, alors que les fortes chaleurs poussent de nombreux jeunes à chercher des points de fraîcheur. Les noyades augmentent régulièrement lors des épisodes de chaleur précoce, en particulier dans les secteurs où la baignade est interdite ou dangereuse.