Un journaliste du Républicain Lorrain victime d’insultes racistes en Moselle

Un journaliste du Le Républicain Lorrain a été victime d’insultes racistes dimanche soir à Saint-Avold, a indiqué le quotidien régional sur son site internet. Les faits se sont produits alors que le reporter couvrait un incendie d’appartement dans la commune mosellane.

Selon le journal, le locataire du logement concerné aurait pris à partie le journaliste à deux reprises en proférant des insultes visant sa couleur de peau. Le Républicain Lorrain dénonce des propos « inadmissibles » et affirme apporter son soutien total à son confrère.

Le journal annonce le dépôt d’une plainte

Dans un communiqué publié sur son site, le quotidien condamne fermement ces insultes racistes et annonce son intention de déposer plainte. L’affaire pourrait désormais donner lieu à une enquête judiciaire afin d’identifier précisément les circonstances des faits et les éventuelles suites pénales.

Les agressions verbales visant des journalistes dans l’exercice de leur profession suscitent régulièrement des réactions des rédactions et des organisations de défense de la presse, qui alertent sur la multiplication des intimidations et violences contre les professionnels de l’information sur le terrain.