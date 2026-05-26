“Il faut virer le propriétaire !” : Miss Univers 1991 demande l'éviction de Raúl Rocha pour sauver le concours Miss Universe

Lupita Jones n’a pas eu besoin d’un long discours pour résumer la crise qui secoue Miss Univers. Interrogée en Thaïlande sur la manière de « sauver » le concours, Miss Univers 1991 a répondu : « Je pense que les problèmes auxquels Miss Universe est confrontée sont dus aux propriétaires du concours. Je ne veux pas impliquer la détentrice du titre dans ces problèmes, car je pense qu’elle est victime de ce qui se passe. Et le problème vient des propriétaires. Ce sont eux qui ont apporté ces problèmes à l’organisation. Et comment peut-on réparer Miss Universe ? En changeant les propriétaires. C’est la seule solution. Ils ont fait honte à la marque. Ils doivent prendre leurs responsabilités.

Ils doivent laisser cette marque tranquille et faire venir des personnes qui respectent vraiment la marque, afin de lui rendre ce pour quoi elle a été créée : soutenir les femmes, renforcer l’image des femmes dans le monde entier, et être simplement une plateforme où nous pouvons nous exprimer, apporter un peu de joie et d’espoir à beaucoup de personnes qui croient encore en la beauté. Comment peut-on réparer cela ? Il faut simplement retirer le mauvais élément. »

Quand le journaliste lui demande comment cela pourrait être fait, Lupita Jones répond que les autorités devraient intervenir, ou qu’un acheteur devrait se présenter : «Les autorités doivent faire quelque chose. Et avoir quelqu’un qui veut payer et acheter le concours. C’est ce dont le concours a besoin.»

Une déclaration explosive qui vise clairement Raúl Rocha, alors que Miss Univers est fragilisé par deux scandales : le sacre contesté de Fátima Bosch et la situation judiciaire explosive de son copropriétaire mexicain, Raúl Rocha Cantú, recherché par la justice mexicaine pour ses liens avec les cartels, blanchiment, trafic de drogue et de carburant.

Raúl Rocha, un copropriétaire devenu un boulet pour Miss Universe

Copropriétaire de Miss Universe, Raúl Rocha Cantú est visé au Mexique par une enquête portant sur des soupçons particulièrement lourds, notamment liés à la criminalité organisée, au trafic de carburant, au trafic d’armes et au trafic de drogue. Ses comptes bancaires ont été gelés dans le cadre de cette affaire. Des mandats d’arrêt ont également été émis. Pour Miss Universe, les conséquences en terme d’image et de crédibilité sont catastrophiques. Une organisation mondiale qui prétend incarner l’élégance, l’exemplarité et la représentation internationale ne peut en effet pas traiter comme un simple détail le fait que l’un de ses copropriétaires soit visé par une affaire judiciaire de cette gravité.

Fátima Bosch : une Miss Universe officielle, mais totalement illégitime

Fátima Bosch est officiellement Miss Universe 2025, mais la Mexicaine fait face à une vague de contestations. Les critiques portent sur le processus de sélection, le manque de transparence, des accusations de favoritisme et des soupçons autour de l’influence de certains acteurs de l’organisation. Plusieurs voix liées au concours, dont l’ancien membre du jury Omar Harfouch, ont remis en cause la manière dont la gagnante a été désignée ou présélectionnée, preuves à l’appui. Fátima Bosch porte donc une couronne dont le poids est de plus en plus lourd, son élection étant associée à une crise de confiance.

Lupita Jones met un coup de pieds dans la fourmilière

Dans ce contexte, la phrase de Lupita Jones résonne comme un cris d’alarme afin de sauver ce qui peut l’être d’un concours totalement décrédibilisé. Entre une Miss Univers dont le sacre n’a aucune légitimité et un copropriétaire dont la situation judiciaire fragilise l’ensemble de l’organisation, le risque de mort imminente est énorme pour Miss Universe.

Pour sauver Miss Universe, il faudra des actes

Aujourd’hui, la marque est incapable de répondre à deux questions pourtant simples : le sacre de Fátima Bosch a-t-il été totalement transparent ? Et Raúl Rocha peut-il rester associé à Miss Universe malgré ses liens avec le crime organisé ? Les deux réponses sont évidemment «non», et seuls les deux principaux intéressés semblent encore vouloir se persuader du contraire.

Pour sauver Miss Universe, il ne suffira donc pas d’améliorer le show, de changer la communication ou de défendre la couronne de Fátima Bosch. Il faudra traiter le problème au sommet. Et aujourd’hui, Raúl Rocha apparaît comme l’un des principaux facteurs de fragilisation de l’organisation.

Miss Universe peut encore sauver son image. Mais pour cela, une condition est totalement indispensable : le départ de Raúl Rocha. Comme le dit si bien Miss Univers 1991 : «Take the butt out.»