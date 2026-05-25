Patrick Bruel accusé par une masseuse d’un comportement déplacé en 2019 : un accord financier conclu en 2022

Un nouvel élément vient alourdir le climat autour de Patrick Bruel. Une masseuse bénévole du Paléo Festival de Nyon, en Suisse, accuse le chanteur d’un comportement déplacé lors de l’édition 2019 de l’événement. Les faits dénoncés se seraient déroulés lors d’une séance de massage organisée en marge du festival. La femme affirme que Patrick Bruel serait resté nu et lui aurait demandé un massage au niveau du pubis. Le chanteur conteste les faits qui lui sont reprochés.

Un accord conclu en 2022

Après les faits dénoncés, une procédure judiciaire a été engagée en Suisse. Elle s’est terminée en 2022 par un accord entre les parties, assorti d’une clause de confidentialité. Cet accord aurait notamment prévu le versement de plusieurs milliers d’euros à une association d’aide aux femmes immigrées. La plainte aurait ensuite été retirée. Du côté de la défense de Patrick Bruel, il est affirmé qu’aucun geste déplacé n’a été commis et qu’il s’agissait d’une conciliation proposée dans le cadre de la procédure suisse.

Le Paléo Festival ferme la porte

Le Paléo Festival a pris position après la révélation de cette affaire. L’organisation indique avoir été informée du signalement dès 2019 et avoir accompagné la bénévole dans ses démarches. Le festival juge les faits rapportés graves et annonce que Patrick Bruel ne sera plus invité à se produire dans le cadre de l’événement. Cette décision marque une rupture nette entre l’artiste et l’un des plus grands festivals de musique d’Europe.

Une affaire qui s’ajoute à d’autres accusations

Patrick Bruel est déjà visé par plusieurs plaintes et procédures liées à des faits présumés de violences sexuelles. Plusieurs femmes ont pris la parole ces dernières semaines pour dénoncer des comportements qu’elles attribuent au chanteur, sur des périodes différentes et dans plusieurs pays. Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations.