Léon XIV critique la logique de « guerre juste » dans son premier grand texte doctrinal

Le pape Léon XIV a publié son premier texte majeur depuis son élection à la tête de l’Église catholique, appelant à dépasser le concept de « guerre juste » et mettant en garde contre une « culture violente de la puissance » dans laquelle, selon lui, l’humanité serait en train de basculer. Cette prise de position marque l’un des premiers grands axes politiques et spirituels du premier pape américain de l’histoire.

Dans cette lettre adressée à l’ensemble des fidèles catholiques, le souverain pontife critique indirectement les doctrines sécuritaires et militaires défendues par plusieurs dirigeants occidentaux, notamment au sein de l’administration de Donald Trump. Le texte insiste sur la nécessité de promouvoir des solutions diplomatiques face aux conflits internationaux et condamne les logiques de domination fondées sur la force.

l’intelligence artificielle au cœur des inquiétudes du Vatican

Le document accorde également une place centrale aux conséquences du développement rapide de l’Intelligence artificielle. Léon XIV y défend la protection de la dignité humaine face aux bouleversements technologiques, alertant sur les risques d’une société où les décisions seraient de plus en plus déléguées aux machines et aux algorithmes.

Depuis son arrivée au Vatican, le nouveau pape multiplie les messages pacifistes et les appels au dialogue international, provoquant déjà certaines tensions avec des responsables politiques américains conservateurs. Cette première grande lettre doctrinale apparaît ainsi comme une déclaration d’intention sur les priorités du pontificat : paix, justice sociale et encadrement éthique des nouvelles technologies.