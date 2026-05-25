Les disparitions de mineurs repartent à la hausse en France après plusieurs années de baisse

Le nombre de signalements de disparitions de mineurs a fortement augmenté en France en 2025, selon les chiffres publiés par la fondation Droit d’Enfance à l’occasion de la Journée internationale des enfants disparus. Au total, 40.953 disparitions ont été signalées aux forces de l’ordre l’an dernier, soit l’équivalent de 112 enfants déclarés disparus chaque jour. Cette hausse de 6,4 % marque une rupture après plusieurs années de recul observées depuis 2021.

La progression concerne principalement les fugues, qui représentent toujours plus de 95 % des signalements enregistrés. En 2025, 38.706 fugues de mineurs ont été recensées, soit une augmentation de 6,2 % sur un an. Près de 38 % de ces situations impliquent des enfants âgés de moins de 15 ans. Les associations spécialisées alertent sur le rajeunissement des profils concernés et sur les risques d’errance, d’exploitation ou d’emprise auxquels ces mineurs peuvent être exposés.

Forte hausse des disparitions jugées inquiétantes

Les disparitions dites « inquiétantes » connaissent une augmentation encore plus marquée. Selon les données du ministère de l’Intérieur relayées dans le rapport, leur nombre a bondi de 18,6 % en un an pour atteindre 1.629 cas. Ces situations correspondent à des disparitions dans lesquelles la sécurité ou l’intégrité physique et psychologique du mineur semble menacée, notamment en cas de troubles psychiques, de violences, d’exploitation sexuelle ou d’influence d’un tiers.

Les autorités et les associations soulignent que les fugues ne doivent jamais être minimisées. Derrière ces départs peuvent se cacher des conflits familiaux, des violences, des phénomènes d’emprise ou une profonde souffrance psychologique. Dans ce contexte, le numéro d’urgence européen 116 000, accessible 24 heures sur 24, a enregistré plus de 49.000 appels en 2025, soit une hausse de plus de 18 % sur un an.