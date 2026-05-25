Dans le Var, un ancien prêtre mis en examen après des accusations de viols sur une enfant

Un ancien prêtre du Var a été mis en examen pour « viols et agressions sexuelles par personne abusant de sa fonction » après les accusations d’une femme affirmant avoir subi des violences sexuelles lorsqu’elle était enfant. Les faits dénoncés auraient été commis entre 2000 et 2003 à La Farlède, alors que la victime était âgée d’environ 11 ans.

Selon le parquet de Toulon, l’ancien religieux a été placé en garde à vue à Angers avant d’être présenté à un juge d’instruction dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire. L’homme nie l’ensemble des accusations portées contre lui. Malgré les réquisitions du parquet qui demandait son placement en détention provisoire, il a finalement été placé sous contrôle judiciaire.

Une nouvelle affaire dans un climat de libération de la parole

L’enquête devra désormais déterminer avec précision le contexte des faits dénoncés ainsi que les éventuelles responsabilités de personnes ou d’institutions ayant pu être informées à l’époque. Les investigations pourraient durer plusieurs mois selon le parquet, qui souligne que plusieurs auditions et vérifications restent encore à mener. L’identité de l’ancien prêtre n’a pas été rendue publique à ce stade de la procédure.

Cette affaire s’inscrit dans le contexte plus large des révélations successives sur les violences sexuelles au sein de l’Église catholique en France. Depuis la publication du rapport Sauvé en 2021, la parole des victimes s’est largement libérée et plusieurs procédures judiciaires ont été relancées ou ouvertes. L’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, créée pour accompagner les victimes de pédocriminalité dans l’Église, a déjà été saisie par près de 1 800 personnes depuis sa création.