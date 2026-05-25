Le baccalauréat pourra intégrer les langues régionales dans certaines spécialités dès 2028

Les lycéens suivant une spécialité enseignée en langue régionale pourront passer l’épreuve correspondante dans cette même langue à partir de la session 2028 du baccalauréat, a annoncé le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray.

Le dispositif concernera les élèves ayant suivi une spécialité durant les années de première et terminale dans une langue régionale comme le breton, le basque ou le corse. Le sujet restera identique à celui en français mais sera traduit dans la langue concernée.

Une réforme applicable dès la prochaine rentrée

Le grand oral pourra également être partiellement présenté dans la langue régionale pour la spécialité concernée. En revanche, une seule spécialité pourra bénéficier de cette possibilité, l’autre devant obligatoirement être préparée et évaluée en français.

Le ministère prévoit une publication des textes réglementaires durant l’été afin que les élèves entrant en première à la rentrée prochaine puissent suivre ce nouveau parcours bilingue avant une première application au baccalauréat 2028.