Congé de naissance rétroactif : l’école se prépare à une rentrée 2026 sous tension

À partir du 1er juillet 2026, un nouveau « congé de naissance » doit entrer en vigueur, avec jusqu’à deux mois supplémentaires qui s’ajoutent aux congés maternité et paternité. Objectif affiché par le gouvernement: soutenir la natalité et mieux partager le temps familial, dans le cadre du « réarmement démographique ». Sur le papier, la promesse est simple. Dans les services publics, l’organisation risque de l’être beaucoup moins.

Car le dispositif ne s’appliquera pas seulement aux naissances futures. Il sera rétroactif pour les enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 1er juillet 2026, avec la possibilité de prendre ce congé jusqu’en avril 2027, comme l’a confirmé la ministre de la Santé et des Familles, Stéphanie Rist. La mécanique ouvre la porte à un effet de cumul: des parents pourraient concentrer plusieurs semaines d’absence sur une même période, créant des vagues au lieu d’un flux régulier.

Une rentrée sous tension dans les établissements scolaires

Dans l’Éducation nationale, la perspective fait déjà grincer quelques chaises en salle des profs. Une estimation ministérielle évoque jusqu’à 15.000 enseignants absents à la rentrée 2026, soit 25 % de besoins de remplacement en plus sur un an. Les équipes du ministre Édouard Geffray ont même étudié l’idée d’un préavis de quatre mois pour les professeurs, contre un mois pour les autres salariés, avant d’y renoncer. Officiellement, Rue de Grenelle assure que « l’impact potentiel […] est en cours d’analyse ». Traduction: on compte, on projette, et on serre les dents.

Le casse-tête, lui, est connu: remplacer au pied levé dans un système déjà tendu. Quand un professeur manque, ce sont des heures non assurées, des classes dispatchées, des chefs d’établissement qui bricolent entre deux sonneries. Et côté familles, on connaît la musique: des emplois du temps qui sautent, des journées à s’organiser autrement, parfois au dernier moment. Le congé vise à donner du temps aux parents, et personne ne le conteste franchement, mais l’école, elle, ne peut pas se mettre en pause.

Des services publics déjà sous pression

L’onde de choc ne s’arrête pas aux grilles des collèges. Hôpitaux, transports, autres administrations: partout où les plannings tiennent déjà avec peu de marge, la concentration d’absences peut provoquer un embouteillage social, discret mais bien réel. Les employeurs devront étaler les départs quand c’est possible, renforcer les viviers de remplaçants quand ils existent, et maintenir la continuité du service jusqu’à avril 2027, date butoir pour la prise du congé rétroactif.

Reste une ligne de crête, et elle est politique autant que pratique: aider les familles sans fragiliser le quotidien collectif. À ce stade, l’État prépare son dispositif comme on prépare une grande manœuvre, en espérant que la météo reste clémente. La rentrée 2026 dira si cette réforme aura tenu sa promesse sans faire payer la note à ceux qui, chaque matin, attendent simplement un professeur devant la classe, un train à l’heure ou un service hospitalier qui tourne.