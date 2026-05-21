Deux enfants français retrouvés seuls près de Lisbonne après un abandon présumé

Deux garçons français âgés de 3 et 5 ans ont été retrouvés seuls au bord d’une route dans le sud de la région de Lisbonne, au Portugal, après avoir été apparemment abandonnés par leur mère et le compagnon de celle-ci. L’affaire, révélée par plusieurs médias portugais, provoque une vive émotion dans le pays.

Les deux enfants ont été secourus par un automobiliste portugais qui circulait dans une zone boisée. Selon son témoignage relayé par la presse locale, l’aîné lui aurait expliqué que lui et son frère avaient eu « les yeux bandés » avant d’être laissés dans la forêt sous prétexte d’un jeu consistant à retrouver un jouet caché.

Une enquête ouverte par les autorités portugaises

Les autorités portugaises ont ouvert une enquête afin de retrouver les adultes soupçonnés d’avoir abandonné les enfants. Les deux garçons ont été pris en charge par les services sociaux et examinés par des médecins après leur découverte. Leur état de santé n’inspirerait pas d’inquiétude majeure selon les premiers éléments.

Forte indignation au Portugal, où plusieurs médias évoquent un possible abandon volontaire prémédité. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que le parcours récent de la famille entre la France et le Portugal.