Sous Helsinki, les gigantesques abris anti-bombes finlandais fascinent le monde entier

À Helsinki, les immenses abris souterrains construits sous la capitale finlandaise attirent un nombre croissant de délégations étrangères venues étudier un modèle de protection civile devenu stratégique dans un contexte international marqué par les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.

Parmi les visiteurs figurent notamment des responsables municipaux ukrainiens, impressionnés par les dimensions du refuge civil de Merihaka, capable d’accueillir jusqu’à 6 000 personnes. Selon les autorités finlandaises, près de 800 délégations étrangères ont déjà visité ce complexe souterrain devenu une vitrine du savoir-faire sécuritaire du pays.

Creusé à 25 mètres sous terre, l’abri de Merihaka s’étend sur environ 71 000 mètres cubes, soit l’équivalent d’un immeuble de bureaux de sept étages. Construit en 2003, il fonctionne au quotidien comme un espace de loisirs comprenant des terrains de sport, une salle de gymnastique et une aire de jeux pour enfants.

En cas d’urgence, ce site peut être transformé en abri de protection civile en seulement 72 heures. Des équipements de secours, des lits superposés, des réserves d’eau et des toilettes portables peuvent alors être installés afin de protéger des milliers de personnes en cas de bombardement ou d’attaque majeure.

Cette culture de la préparation est profondément liée à l’histoire de la Finlande et à ses relations avec la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans le pays, la construction d’abris reste obligatoire sous certains bâtiments résidentiels et commerciaux de grande taille, une règle qui distingue la Finlande de la plupart des autres pays européens.

L’intérêt international pour ces infrastructures s’est fortement accru depuis le début de la guerre en Ukraine et les tensions croissantes avec l’Iran. Les entreprises finlandaises spécialisées dans les technologies de protection civile et les équipements à double usage affirment désormais enregistrer une hausse importante des demandes et des exportations.