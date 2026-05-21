Moins de production, plus de mutualisation : Stellantis dévoile sa stratégie pour 2030

Ce jeudi 21 mai, Stellantis a posé une annonce qui résonne comme un ajustement à froid : le groupe veut réduire les capacités annuelles de ses usines en Europe de « plus de 800 000 unités » d’ici 2030. Le tout est présenté dans un plan stratégique assorti de « 60 milliards d’euros » d’investissements sur cinq ans, avec un objectif affiché, soutenir la croissance et retrouver de la rentabilité après de lourdes pertes en 2025. Dit comme ça, on entend presque le cliquetis d’une calculatrice sur un bureau de direction.

Concrètement, la baisse de voilure doit passer par des reconversions de sites, Poissy en France est cité, et par une montée en puissance des coopérations industrielles. Stellantis met en avant le partage d’usines avec le chinois Leapmotor à Madrid et Saragosse, ainsi qu’un partenariat avec Dongfeng à Rennes. Un mot revient, partenariat, comme si l’ère du constructeur autosuffisant appartenait déjà au passé et que l’usine devenait un espace à mutualiser, presque à louer, pour faire tourner les lignes sans les laisser rouiller.

Moins de volumes, plus de partenaires: la nouvelle équation industrielle

Dans le communiqué, le groupe insiste sur une promesse sensible: « préserver les emplois industriels ». L’affirmation se heurte à une réalité que le marché européen rappelle chaque mois, demande moins dynamique, coûts qui montent, transition vers l’électrique qui accélère et bouscule les modèles économiques. Réduire la capacité, ce n’est pas seulement fermer des robinets, c’est tenter d’aligner l’outil sur un marché plus incertain, où l’on ne peut plus produire comme avant en espérant vendre comme hier.

Une logique financière, assumée par le directeur général Antonio Filosa : contenir les coûts et proposer « des prix abordables ». L’ambition est chiffrée, une hausse de 15% du chiffre d’affaires en Europe d’ici 2030 et de 25% en Amérique du Nord, avec l’idée qu’un constructeur plus agile, plus coopératif, sera mieux armé. L’industrie automobile, elle, s’apprête à vivre une décennie où les usines compteront autant par ce qu’elles fabriquent que par la manière dont elles se partagent.