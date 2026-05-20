Ubisoft annonce une perte historique de 1,47 milliard d’euros après une vaste restructuration

L’éditeur français a présenté mercredi des résultats annuels sans précédent dans son histoire : une perte nette de 1,47 milliard d’euros pour l’exercice 2025-2026, creusée par une restructuration en profondeur engagée en janvier. Le groupe n’a sorti aucun titre majeur sur l’ensemble de cet exercice, à l’exception du jeu de stratégie Anno 117 : Pax Romana, tandis que ses réservations nettes reculaient de 17,4 % sur l’année, à 1,52 milliard d’euros.

Le plan décidé en début d’année a été radical : annulation de sept jeux en développement, report de six autres, et réorganisation complète de l’appareil de production. La moitié des studios du groupe est désormais regroupée au sein de cinq entités baptisées « maisons de créations », l’autre servant de soutien transversal aux projets. « Cette transformation sur deux ans implique des décisions difficiles et une performance financière de court terme décevante », a reconnu le PDG Yves Guillemot dans un communiqué.

Un catalogue réduit au minimum avant un retour annoncé des grandes franchises

L’exercice 2026-2027 s’annonce lui aussi éprouvant. Le patron lui-même le décrit comme « un point bas dans notre trajectoire », avec un calendrier de sorties limité et des coûts de restructuration persistants. Le groupe mise néanmoins sur la sortie, le 9 juillet, d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced ( remake de l’un des volets les plus populaires de sa saga phare ) ainsi que sur plusieurs titres premium encore non annoncés.

La perspective d’un « fort rebond » est renvoyée à l’exercice 2027-2028. C’est à cet horizon qu’Ubisoft espère retrouver une génération de trésorerie positive, portée par le retour des grandes marques Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six, désormais réunies au sein d’une nouvelle filiale baptisée Vantage Studios, codétenue par le géant chinois Tencent.