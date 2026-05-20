Vaseline : un baume centenaire devenu indispensable dans les trousses de soin

Longtemps cantonnée aux armoires à pharmacie, la vaseline continue pourtant de traverser les générations sans perdre de son utilité. Cette gelée issue du raffinage du pétrole, totalement purifiée et dépourvue de parfum ou de conservateur, reste aujourd’hui l’un des produits les plus polyvalents du quotidien. Utilisée aussi bien en dermatologie qu’en cosmétique, elle séduit par sa simplicité, son faible coût et sa très grande tolérance cutanée, y compris chez les nourrissons ou les personnes âgées.

La vaseline agit avant tout comme une barrière protectrice. Contrairement à certaines idées reçues, elle n’hydrate pas directement la peau puisqu’elle ne contient aucune eau. Son rôle consiste surtout à empêcher l’évaporation de l’humidité naturellement présente dans l’épiderme. Résultat : elle aide à protéger les lèvres gercées, les mains abîmées, les talons fissurés ou encore les zones irritées par le froid et les frottements. Son effet lubrifiant explique aussi son succès chez les sportifs, qui l’utilisent pour prévenir les irritations entre les cuisses, sous les bras ou au niveau des pieds.

Entre usages médicaux, beauté et astuces du quotidien

En médecine, la vaseline reste très utilisée pour favoriser la cicatrisation de petites lésions superficielles, protéger certaines brûlures légères ou calmer des irritations liées à l’eczéma. Elle sert également de support à certains traitements dermatologiques afin de limiter les irritations provoquées par les médicaments appliqués sur la peau. En cosmétique, elle peut être utilisée comme soin des lèvres, démaquillant doux, fixateur de sourcils ou encore pour prolonger la tenue d’un parfum. Certaines personnes l’emploient aussi pour apporter un effet brillant aux cheveux ou protéger la peau lors des colorations capillaires.

Mais ce produit n’est pas exempt de précautions. Son caractère très occlusif peut favoriser l’apparition de boutons sur les peaux grasses ou acnéiques, raison pour laquelle les spécialistes déconseillent une application sur l’ensemble du visage. La vaseline ne doit pas non plus être utilisée sur une plaie ouverte ou infectée. Son usage comme lubrifiant intime reste également déconseillé : incompatible avec les préservatifs en latex, elle peut augmenter le risque d’infections et demeure difficile à éliminer. Les pharmaciens recommandent enfin de privilégier exclusivement une vaseline blanche officinale ou pharmaceutique, garantie sans additifs ni substances irritantes.