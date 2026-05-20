Charles III est mort : cette incroyable fake news annoncée par erreur sur une radio britannique

Une station locale anglaise a déclenché par erreur une procédure prévue en cas de décès du monarque, annonçant à tort la mort du roi Charles III. L’erreur, attribuée à un dysfonctionnement informatique, a provoqué une brève interruption d’antenne avant des excuses publiques.

Une annonce funèbre diffusée à tort

Le roi Charles III n’est pas mort. Pourtant, mardi après-midi, Radio Caroline, une station britannique basée dans l’Essex, a brièvement annoncé le décès du souverain après l’activation accidentelle d’une procédure d’urgence appelée Death of a Monarch. Ce protocole est destiné à encadrer l’antenne en cas de disparition du monarque britannique.

L’annonce erronée a entraîné une coupure de la programmation. La radio est ensuite restée silencieuse, ce qui a permis aux équipes de comprendre qu’un problème venait de se produire et de rétablir l’antenne. Une excuse a ensuite été présentée aux auditeurs.

Un bug informatique à l’origine de l’incident

La station a expliqué que l’erreur provenait d’un problème informatique survenu dans son studio principal, situé à Maldon, dans l’est de l’Essex. Le responsable de Radio Caroline, Peter Moore, a reconnu que la procédure avait été enclenchée par erreur et que le message diffusé annonçait à tort le décès du roi.

Radio Caroline a présenté ses excuses au souverain et à ses auditeurs pour l’inquiétude causée par cette fausse annonce. L’incident reste, à ce stade, présenté comme une erreur technique interne, rapidement corrigée après l’interruption d’antenne.

Charles III poursuivait ses engagements officiels

Au moment de cette fausse alerte, Charles III, âgé de 77 ans, se trouvait en Irlande du Nord avec la reine Camilla pour une série d’engagements officiels. Le couple royal participait notamment à des rencontres culturelles et communautaires à Belfast et dans d’autres localités nord-irlandaises.

La présence publique du roi a immédiatement contredit la rumeur née de l’annonce radio. Cette erreur a surtout dévoilé la sensibilité extrême des protocoles médiatiques liés à la monarchie britannique, où la mort d’un souverain déclencherait une organisation nationale très codifiée.

Une erreur d’autant plus étonnante venant de Radio Caroline

Radio Caroline n’est pas une station inconnue au Royaume-Uni. Fondée en 1964, elle est entrée dans l’histoire comme l’une des grandes radios pirates britanniques, diffusant depuis les eaux internationales avant de devenir une antenne emblématique de la culture pop et rock. Cette fausse annonce vient donc frapper une radio à forte valeur symbolique. En quelques minutes, une procédure conçue pour un événement historique majeur s’est transformée en incident embarrassant, rappelant qu’un simple dysfonctionnement peut suffire à produire une alerte nationale crédible…