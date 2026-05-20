Patrick Bruel sous pression : le maire de Marseille appelle à son tour le chanteur à annuler ses concerts

Après Paris, Marseille hausse à son tour le ton. Le maire de Marseille, Benoît Payan, demande à Patrick Bruel de renoncer à son concert prévu le 30 octobre prochain au Dôme de Marseille, dans le cadre de sa tournée. L’élu appelle le chanteur à déprogrammer lui-même cette date, au regard de la gravité des accusations de violences sexuelles portées contre lui par plusieurs femmes. Pour Benoît Payan, le maintien du concert apparaît difficilement compatible avec le scandale judiciaire entourant l’artiste. Il estime qu’une suspension volontaire de cette représentation permettrait de respecter à la fois la parole des plaignantes et la présomption d’innocence du chanteur, le temps que la justice poursuive son travail.

Paris avait déjà demandé l’annulation du concert au Zénith

Cette prise de position fait suite à celle d’Emmanuel Grégoire, maire de Paris, qui a lui aussi appelé Patrick Bruel à annuler son concert prévu le 8 octobre au Zénith de Paris. L’élu parisien a estimé que le chanteur devait « mettre entre parenthèses sa carrière » dans l’attente des suites judiciaires. Patrick Bruel est visé par plusieurs enquêtes en France, ainsi que par une enquête en Belgique pour des accusations de violences sexuelles qu’il conteste.

Plusieurs femmes mettent en cause le chanteur

Patrick Bruel, 67 ans, est mis en cause par de nombreuses femmes pour des faits présumés de violences sexistes et sexuelles, certains témoignages évoquant des viols, agressions sexuelles ou tentatives de viol. Des enquêtes judiciaires sont en cours, notamment après de nouvelles plaintes et la réouverture d’un dossier précédemment classé sans suite. Le chanteur conteste toute contrainte, toute violence et toute relation non consentie.

Une tournée de plus en plus contestée

La poursuite de la tournée de Patrick Bruel suscite désormais la polémique. Dans plusieurs villes, des voix s’élèvent pour demander l’annulation ou la suspension de ses concerts. Les élus de Paris et de Marseille ne demandent pas une interdiction administrative, mais appellent l’artiste à prendre lui-même la décision de se retirer temporairement de la scène.

Une pression politique et symbolique croissante

Avec l’intervention de Benoît Payan, la pression s’accentue autour de la tournée de Patrick Bruel. Après la capitale, Marseille devient la deuxième grande ville à demander publiquement au chanteur d’annuler sa venue. Reste désormais à savoir si l’artiste maintiendra ses concerts ou choisira de suspendre une partie de sa tournée, comme il l’a fait pour le Québec, face à la multiplication des appels à la déprogrammation.