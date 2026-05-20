Dominique de Villepin visé par une enquête du PNF dans l’affaire des statuettes reçues au Quai d’Orsay

Après les développements judiciaires concernant Édouard Philippe, Dominique de Villepin se retrouve à son tour dans le viseur du parquet national financier. Le PNF a annoncé ce mercredi l’ouverture d’une enquête préliminaire autour de deux objets reçus par Dominique de Villepin lorsqu’il occupait les fonctions de ministre des Affaires étrangères, entre 2002 et 2004. Dans un communiqué, le procureur de la République financier, Pascal Prache, a indiqué que cette enquête avait été ouverte mardi « des chefs de recel de détournement de fonds publics et toutes infractions connexes ». Selon Pascal Prache, les investigations doivent permettre d’éclaircir « les conditions dans lesquelles une statuette et un buste auraient été offerts à Dominique de Villepin, alors qu’il était ministre des Affaires étrangères entre 2002 et 2004, puis conservés par celui-ci ».

Deux objets au cœur d’une polémique politique

Cette procédure fait suite aux révélations de l’émission Complément d’enquête, diffusée sur France 2, dans laquelle le lobbyiste Robert Bourgi a affirmé avoir joué un rôle d’intermédiaire dans la remise de deux statuettes de Napoléon à Dominique de Villepin. Selon Robert Bourgi, ces objets auraient été financés par Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso, et par l’homme d’affaires italien Gian Angelo Perrucci. Le Monde a également rapporté que Robert Bourgi avait évoqué deux objets d’une valeur respective de 75 000 euros et 50 000 euros. Dominique de Villepin, présenté comme un candidat potentiel à l’élection présidentielle de 2027, avait reconnu le 10 mai sur France Inter avoir commis « une erreur » en acceptant ces cadeaux à l’époque où il dirigeait le Quai d’Orsay. « C’était une erreur. Je n’aurais pas dû les accepter », avait déclaré Dominique de Villepin, tout en rappelant qu’« il n’y avait pas d’encadrement de ces situations à l’époque ».

Les statuettes restituées au ministère des Affaires étrangères

Avant l’annonce de l’enquête du PNF, l’entourage de Dominique de Villepin avait fait savoir que les deux objets avaient été remis au ministère des Affaires étrangères. Les statuettes ont été restituées au Quai d’Orsay début mai, l’entourage de Dominique de Villepin contestant par ailleurs la valeur de 125 000 euros évoquée publiquement. Dominique de Villepin a aussi affirmé auprès de Complément d’enquête qu’il n’aurait pas accepté ces objets s’il avait connu leur provenance. « Je n’aurais jamais accepté ces objets si j’en avais su la provenance », a-t-il déclaré.