Les douanes recrutent aux Antilles et en Guyane via un concours national

L’administration des douanes a lancé une nouvelle campagne de recrutement d’agents de constatation avec plusieurs postes destinés aux Antilles et à la Guyane. Le concours, ouvert au niveau national, vise à renforcer les effectifs dans différents territoires ultramarins confrontés à des enjeux importants liés au trafic de stupéfiants, à la fraude et au contrôle des marchandises.

Les candidats retenus pourront être affectés en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane au sein des services de surveillance, de contrôle ou des brigades opérationnelles. Les agents de constatation participent notamment aux contrôles douaniers dans les ports, les aéroports et sur les axes routiers, mais aussi aux missions de lutte contre les trafics illicites et la contrebande.

Des postes accessibles sans diplôme élevé

Le concours est accessible avec un niveau brevet des collèges ou équivalent. Les épreuves comprennent généralement des tests écrits, des exercices de logique et un entretien oral. Les douanes mettent en avant la diversité des missions proposées ainsi que les perspectives d’évolution au sein de l’administration.

Une campagne pour le renforcement des moyens de contrôle dans les territoires ultramarins, particulièrement exposés aux flux de cocaïne entre l’Amérique du Sud, les Caraïbes et l’Europe. Les autorités cherchent depuis plusieurs années à augmenter les capacités humaines et techniques des services douaniers dans ces zones stratégiques.