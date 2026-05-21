Baptiste Rossi, plume d’Emmanuel Macron, rejoint France Télévisions

Baptiste Rossi, 32 ans, conseiller discours d’Emmanuel Macron depuis plusieurs années, s’apprête à quitter l’Élysée pour rejoindre France Télévisions. Le jeune écrivain a été recruté par Delphine Ernotte pour occuper le poste stratégique de directeur de cabinet de la présidente du groupe audiovisuel public. Il devrait également entrer au comité exécutif de France Télévisions, plaçant ainsi l’un des proches du chef de l’État au cœur du service public.

Un recrutement en pleine tourmente

Ce recrutement intervient alors que le mandat présidentiel touche à sa fin et que plusieurs collaborateurs de l’Élysée revoient leur trajectoire professionnelle. Il survient aussi dans un contexte délicat pour France Télévisions, ébranlée par la commission d’enquête Alloncle qui a mis le groupe sous pression. Le choix de Delphine Ernotte de s’adjoindre une plume présidentielle soulève des questions sur les liens entre le pouvoir politique et l’audiovisuel public.

Baptiste Rossi, diplômé de Sciences Po et de l’ENA, avait été repéré très tôt par Bernard-Henri Lévy qui l’avait embauché à La Règle du Jeu et qualifié de « brillantissime ». Avant même d’intégrer l’Élysée, il avait publié deux romans chez Grasset avant ses 23 ans, un parcours atypique dans l’entourage présidentiel. Ce profil littéraire et politique fait de lui un conseiller singulier, désormais appelé à gérer l’appareil décisionnel d’un groupe audiovisuel confronté à de multiples défis.