Maladies respiratoires : Itinér’Air relance sa campagne nationale de dépistage

La quatrième édition d’Itinér’Air, opération nationale dédiée à la prévention des maladies respiratoires, a été officiellement lancée mercredi à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Ce tour de France vise à sensibiliser la population aux enjeux liés à l’asthme et à la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), deux pathologies qui touchent plusieurs millions de personnes mais restent encore largement méconnues et insuffisamment diagnostiquées.

Porté avec plusieurs associations spécialisées dans la santé respiratoire, le programme entend renforcer le dépistage précoce grâce à des campagnes de terrain et des tests gratuits. Les organisateurs alertent notamment sur le manque d’information autour de la spirométrie, examen permettant de mesurer les capacités respiratoires. Selon les données présentées lors du lancement, plus d’un Français majeur sur deux n’a jamais entendu parler de ce test.

Une tournée dans plusieurs grandes villes françaises

Les promoteurs de l’opération veulent replacer la prévention respiratoire au cœur des politiques de santé publique. Ils insistent sur l’importance d’identifier plus rapidement les troubles du souffle afin d’éviter des complications souvent lourdes pour les patients. Les associations engagées dans l’initiative rappellent également que les maladies respiratoires chroniques continuent de progresser sous l’effet du tabagisme, de la pollution et du vieillissement de la population.

La nouvelle édition d’Itinér’Air passera notamment par Blois, Toulouse, Bayonne, Reims et Rouen entre juin et décembre. Depuis sa création, la campagne affirme avoir déjà réalisé plusieurs milliers de spirométries dans différentes villes françaises afin de favoriser un diagnostic plus rapide des maladies respiratoires chroniques.