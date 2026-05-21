Les dépanneurs se mobilisent à Paris face à la flambée des carburants

Les professionnels du dépannage-remorquage ont manifesté jeudi à Paris pour dénoncer l’explosion de leurs coûts d’exploitation et réclamer des aides publiques face à la hausse des prix des carburants. Plusieurs convois de dépanneuses ont convergé vers la capitale à l’appel de différentes organisations professionnelles du secteur, notamment la Fédération nationale de l’automobile (FNA).

Les représentants de la profession estiment que de nombreuses entreprises se retrouvent aujourd’hui en grande difficulté financière. Ils dénoncent des tarifs réglementés jugés obsolètes pour certaines prestations de dépannage et de fourrière, alors que les dépenses liées au carburant, aux assurances, aux équipements spécialisés ou encore à l’électrification des véhicules ont fortement augmenté ces dernières années.

Une profession qui réclame un plan d’urgence

Les manifestants demandent notamment des aides ciblées pour absorber la hausse des carburants, une revalorisation des tarifs encadrés ainsi qu’un plan d’accompagnement fiscal et administratif. Les organisations du secteur alertent également sur les retards de paiement de certaines missions effectuées pour l’administration ou les forces de l’ordre.

La mobilisation intervient dans un contexte plus large de tensions liées aux prix de l’énergie en France. Depuis plusieurs semaines, pêcheurs, transporteurs, artisans ou encore professionnels de santé multiplient les appels à l’aide face à l’augmentation du coût du carburant, devenu l’un des principaux sujets de crispation économique et sociale du moment.