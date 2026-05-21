Google et l’UNICEF lancent un partenariat éducatif autour de l’IA

Google et l’UNICEF ont lancé un partenariat mondial consacré à l’éducation soutenue par l’intelligence artificielle et au développement des infrastructures d’apprentissage numérique.

Financée par Google.org, cette initiative concernera dans un premier temps le Brésil, l’Inde, le Pakistan et le Kenya. Le programme doit notamment renforcer l’apprentissage de la lecture et des mathématiques, accompagner les enseignants et améliorer l’accès aux outils numériques dans les écoles.

Un programme tourné vers l’éducation numérique

Google explique vouloir associer ses technologies d’IA aux programmes éducatifs de l’UNICEF afin de créer des systèmes d’apprentissage numériques adaptés aux besoins locaux. Le projet prévoit des formations pour les enseignants, le déploiement de technologies éducatives et l’intégration d’outils basés sur l’IA dans les salles de classe.

Plusieurs outils développés par Google, dont Gemini, NotebookLM et ReadAlong, seront utilisés dans le cadre de cette coopération. L’UNICEF précise que l’objectif est aussi de renforcer les compétences numériques, la compréhension de l’intelligence artificielle et l’inclusion numérique dans des régions confrontées à des limites d’infrastructures.

Les deux organisations ont indiqué que des rapports annuels permettront d’évaluer les résultats du programme et sa capacité à être étendu à d’autres pays.