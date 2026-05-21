“Un George Floyd irlandais” : la mort d’un homme d’origine congolaise provoque colère et manifestations à Dublin

Des centaines de personnes ont manifesté jeudi devant le Parlement irlandais à Dublin après la mort de Yves Sakila, un homme d’origine congolaise décédé après avoir été maîtrisé par plusieurs agents de sécurité dans le centre de la capitale irlandaise. L’affaire suscite une vive émotion dans le pays et ravive les débats sur le racisme et l’usage de la force.

Selon la police, Yves Sakila avait été interpellé vendredi dernier à la suite d’une affaire présumée de vol à l’étalage dans une rue commerçante très fréquentée de Dublin. L’homme a perdu connaissance sur place avant d’être déclaré mort peu après.

Une vidéo de l’intervention, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a profondément choqué l’opinion publique. Les images montrent l’homme plaqué au sol pendant plusieurs minutes par au moins cinq individus, sous le regard de passants. À un moment de la séquence, l’un des agents semble maintenir un genou sur sa tête ou son cou pendant quelques secondes.

Des manifestants ont rapidement établi un parallèle avec la mort de George Floyd aux États-Unis en 2020, devenue un symbole mondial des violences policières et du mouvement Black Lives Matter. « Nous appelons cela un moment George Floyd », a déclaré David Kaliba, qui connaissait la victime depuis le lycée.

L’ancien camarade de classe de la victime a décrit Yves Sakila comme une personne « calme et timide ». La diffusion de la vidéo a provoqué une onde de choc en Irlande, où plusieurs rassemblements ont été organisés pour réclamer justice et une enquête transparente.

Le Premier ministre irlandais a réitéré son appel à une enquête approfondie sur les circonstances du décès. Les autorités n’ont pas encore communiqué les conclusions officielles concernant les causes exactes de la mort, tandis que l’affaire continue de susciter une forte émotion dans le pays.