Rubio évoque un plan B américain en cas d’échec des négociations avec l’Iran

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que les États-Unis disposaient « d’une autre solution » si les négociations en cours avec l’Iran n’aboutissaient pas à un accord, tout en laissant la porte ouverte à la diplomatie.

S’exprimant à New Delhi, Rubio a insisté sur le fait que Washington donnerait « toutes ses chances » au dialogue avant d’envisager des alternatives, dans un contexte de tensions persistantes autour du programme nucléaire iranien et du détroit stratégique d’Ormuz.

Les discussions entre les deux pays restent centrées sur plusieurs points sensibles : la levée des sanctions, le sort des fonds iraniens gelés à l’étranger, ainsi que le statut de l’uranium enrichi détenu par Téhéran. Selon des responsables américains, l’Iran aurait accepté sur le principe certaines concessions, notamment l’ouverture du détroit d’Ormuz, en échange d’un allègement des restrictions américaines.

Mais les divergences demeurent importantes. Washington conditionne tout accord à des garanties strictes sur le programme nucléaire iranien, tandis que Téhéran exige la levée complète des sanctions économiques.

Ces déclarations interviennent alors que les marchés pétroliers réagissent fortement aux spéculations autour d’un éventuel accord, avec une baisse des prix du brut alimentée par un regain d’optimisme, même si la situation géopolitique reste volatile.

Dans ce contexte, les États-Unis cherchent à maintenir une pression diplomatique et militaire tout en évitant une escalade directe, laissant ouverte l’option d’une approche alternative si les négociations échouent.