VIDÉO – Une pilote de parapente percutée par un avion en plein vol en Autriche

Une pilote de parapente a été heurtée par un avion alors qu’elle évoluait en plein vol dans la région de Zell am See, en Autriche. L’accident s’est produit ce week-end, a été filmé et partagé par la principale concernée, une athlète identifiée comme Sabrina.

Selon les éléments visibles dans la vidéo, la pilote se trouvait sous sa voile lorsque l’avion, visiblement un Cessna 172, est passé à très faible distance. L’appareil aurait alors touché une partie de la structure du parapente, provoquant une perte partielle de l’équipement et le début de l’effondrement de la voile principale.

La voile principale s’effondre après l’impact

Les images montrent un moment particulièrement impressionnant. Après le passage de l’avion, la voile du parapente se déforme brusquement, laissant la pilote en grande difficulté. Malgré la violence de la scène, Sabrina parvient à garder son sang-froid et à réagir rapidement.

Face à la perte de contrôle de sa voile principale, elle déclenche son parachute de secours. Cette manœuvre d’urgence lui permet de stabiliser sa chute et d’effectuer un atterrissage sans conséquence grave.

La pilote s’en sort avec de légères blessures

Sabrina a pu regagner le sol en sécurité. Elle n’aurait souffert que de légères égratignures, malgré la gravité potentielle de l’incident. Le pilote de l’avion a lui aussi pu atterrir, sans qu’aucune situation d’urgence majeure ne soit rapportée à ce stade. L’accident aurait toutefois pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, compte tenu de la proximité entre l’aéronef et le parapente au moment du choc.