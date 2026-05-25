Une participante meurt lors d’une compétition Hyrox à Lyon, la piste d’un coup de chaleur étudiée

Une femme est décédée samedi à Lyon alors qu’elle participait à une épreuve sportive de type Hyrox, ont indiqué la préfecture et les organisateurs de l’événement à France Télévisions. Le décès est survenu dans un contexte de fortes chaleurs qui touchent actuellement une grande partie du pays.

Selon les premiers éléments rapportés, la victime prenait part à cette compétition mêlant course à pied, exercices de cardio et ateliers de musculation intensive lorsqu’elle a été victime d’un malaise. Les secours sont rapidement intervenus sur place mais n’ont pas réussi à la réanimer.

La piste d’un coup de chaleur envisagée

Les circonstances exactes du décès restent encore à déterminer mais l’hypothèse d’un coup de chaleur est actuellement étudiée. Depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires alertent sur les risques liés aux activités physiques pratiquées lors des épisodes de chaleur précoce, avec des températures dépassant localement les 30 à 35 degrés.

Le Hyrox connaît une forte popularité ces dernières années en Europe. Cette discipline combine plusieurs kilomètres de course avec des exercices physiques intenses réalisés en intérieur ou en extérieur. Les organisateurs de l’épreuve lyonnaise n’ont pas communiqué davantage d’informations sur l’identité de la victime ni sur les conditions exactes dans lesquelles le drame s’est produit.