Aux Philippines, les secours s’intensifient après l’effondrement d’un immeuble meurtrier

Aux Philippines, les équipes de secours poursuivent une opération de sauvetage particulièrement difficile après l’effondrement d’un immeuble en construction dans la ville d’Angeles, à environ 80 km au nord de Manille.

Plus de 24 heures après la catastrophe, les secouristes sont engagés dans une course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants. Selon les autorités, environ 17 personnes restent portées disparues, dont une majorité d’ouvriers du chantier.

Les opérations sont menées principalement à la main, les équipes retirant pierres et débris avec précaution. L’utilisation de machines lourdes est évitée en raison du risque d’aggraver l’instabilité de la structure effondrée et de provoquer de nouveaux ensevelissements.

Des chiens de recherche et des détecteurs thermiques ont été mobilisés, et des signes potentiels de vie auraient été détectés sous les décombres durant la nuit. Les secours ont également installé des dispositifs pour tenter d’apporter de l’air dans les poches où des survivants pourraient être piégés.

Sur place, des familles des disparus expriment leur détresse et leur frustration face au manque d’informations. Plusieurs proches affirment ne pas être tenus régulièrement informés de l’évolution des recherches, alors que l’attente se prolonge dans des conditions difficiles.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’effondrement, alors que la sécurité des chantiers de construction dans la région est de nouveau remise en question.