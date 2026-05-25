Les tensions mondiales au cœur du sommet sur la défense de Singapour

La guerre en Iran, les rivalités stratégiques entre les États-Unis et la Chine ainsi que les tensions autour de Taïwan devraient dominer les discussions du Dialogue de Shangri-La, le principal sommet asiatique consacré à la défense et à la sécurité, organisé cette semaine à Singapore.

L’événement, qui se tiendra du 29 au 31 mai, réunit chaque année ministres de la Défense, responsables militaires, diplomates, experts du renseignement et industriels de l’armement pour des discussions stratégiques sur les grands dossiers sécuritaires mondiaux.

Cette édition intervient dans un contexte international particulièrement tendu, marqué par la guerre autour de l’Iran et les interrogations croissantes sur l’engagement militaire américain en Asie.

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth sera particulièrement attendu lors de son intervention. Il devrait être interrogé sur la stratégie américaine face à l’Iran, mais aussi sur la position de Washington concernant Taïwan et la sécurité dans la région indo-pacifique.

Le président vietnamien To Lam doit prononcer le discours d’ouverture du sommet vendredi soir, tandis que la participation officielle de responsables chinois n’avait pas encore été confirmée au moment des informations rapportées.

Le Dialogue de Shangri-La est devenu au fil des années un rendez-vous diplomatique majeur en Asie, souvent utilisé par les grandes puissances pour envoyer des messages stratégiques à leurs adversaires comme à leurs alliés.

Les discussions de cette année devraient notamment porter sur les capacités militaires chinoises, la sécurité maritime en mer de Chine méridionale, les alliances régionales et les conséquences économiques des conflits en cours sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et les marchés énergétiques.