Le député letton Andris Kulbergs a annoncé lundi vouloir former un nouveau gouvernement de coalition à quatre partis, après l’effondrement du gouvernement sortant provoqué par des tensions liées à la sécurité nationale.

Chargé par le président letton Edgars Rinkevics de constituer un nouvel exécutif, Kulbergs a indiqué qu’un accord sur la répartition des responsabilités entre les partenaires potentiels avait été trouvé, même si les négociations ne sont pas encore totalement finalisées.

La crise politique intervient dans un contexte de fortes inquiétudes sécuritaires dans les États baltes, alliés proches de l’Ukraine et membres de l’OTAN. Ces derniers mois, plusieurs incursions de drones russes ont été signalées dans la région, alimentant les débats sur la gestion gouvernementale des questions de défense et de sécurité.

L’ancienne Première ministre Evika Silina a récemment démissionné après des désaccords au sein de sa coalition concernant la réponse aux incidents liés aux drones, provoquant la chute du gouvernement à quelques mois des élections générales prévues dans le pays.

Le Parlement letton pourrait voter dès cette semaine sur la nomination du nouveau cabinet dirigé par Kulbergs. S’il obtient le soutien nécessaire, celui-ci prendrait la tête d’un gouvernement de centre-droit qui devrait maintenir une ligne ferme envers la Russie.

La sécurité nationale devrait rester la priorité principale du futur exécutif, alors que les pays baltes continuent de renforcer leurs dispositifs militaires et leur coopération avec les alliés occidentaux face aux tensions régionales liées à la guerre en Ukraine.