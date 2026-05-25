Fortes chaleurs : pourquoi les médecins recommandent de suspendre le sport aux heures chaudes

La vague de chaleur qui touche actuellement une grande partie de la France pousse les autorités sanitaires à multiplier les appels à la prudence concernant les activités physiques. Avec des températures dépassant déjà localement les 35°C dès la fin du mois de mai, médecins du sport et urgentistes alertent sur les risques liés à la pratique d’un effort intense en période de forte chaleur. Selon Météo-France, cet épisode pourrait durer plusieurs jours, augmentant mécaniquement les risques de déshydratation, de malaise ou de coup de chaleur chez les sportifs amateurs comme confirmés.

Les services hospitaliers observent chaque année une hausse des admissions liées aux activités physiques pratiquées lors des pics de chaleur. D’après Santé publique France, les épisodes caniculaires provoquent une augmentation significative des consultations pour malaises, déshydratations sévères ou troubles cardiaques. Les spécialistes rappellent qu’au-delà de 30°C, le corps peine davantage à réguler sa température interne, particulièrement lors d’efforts prolongés comme la course à pied, le football, le cyclisme ou les sports de raquette pratiqués en extérieur.

un risque de coup de chaleur parfois mortel

Le principal danger reste le coup de chaleur d’effort, une urgence médicale potentiellement grave. Lorsque le corps n’arrive plus à évacuer suffisamment la chaleur produite pendant l’activité physique, la température corporelle peut dépasser 40°C. Cela peut entraîner des pertes de connaissance, des convulsions, des atteintes neurologiques ou des défaillances cardiaques. Chaque année en Europe, plusieurs décès sont recensés lors d’activités sportives réalisées sous de fortes températures, notamment lors d’événements amateurs organisés en plein après-midi.

Les jeunes adultes ne sont pas les seuls concernés. Les enfants, les personnes âgées, mais aussi les sportifs réguliers peuvent sous-estimer les effets de la chaleur sur l’organisme. Les cardiologues rappellent que même des personnes en bonne condition physique peuvent subir des accidents graves en cas d’effort intense sous un soleil important. Les médicaments, le manque de sommeil, l’alcool ou une hydratation insuffisante aggravent encore les risques physiologiques.

horaires aménagés et hydratation renforcée

Face à cette situation, plusieurs fédérations sportives et collectivités locales adaptent déjà leurs pratiques. Certains tournois amateurs sont déplacés en soirée, des entraînements sont annulés et plusieurs villes ferment ponctuellement des installations sportives extérieures durant les heures les plus chaudes. Les médecins conseillent de privilégier les activités physiques tôt le matin ou après 20 heures, lorsque les températures commencent à redescendre.

Les recommandations sanitaires insistent également sur l’importance de boire régulièrement avant même l’apparition de la soif, d’éviter les efforts prolongés et de porter des vêtements légers et respirants. Les spécialistes rappellent enfin qu’en période de canicule, réduire temporairement son activité physique ne constitue pas un signe de faiblesse mais une mesure de prévention essentielle pour protéger sa santé.