La députée vendéenne Béatrice Bellamy est décédée des suites d’un cancer à 59 ans

Béatrice Bellamy, députée Horizons de la deuxième circonscription de Vendée, est décédée dimanche à l’âge de 59 ans des suites d’un cancer, a annoncé son équipe parlementaire. L’élue est morte à son domicile de La Roche-sur-Yon entourée de ses proches, après plusieurs semaines d’aggravation de la maladie.

Dans un communiqué, ses collaborateurs ont salué « son combat acharné » contre la maladie et rendu hommage à une femme engagée dans la vie publique depuis son plus jeune âge. Fille d’un médecin de campagne et d’une infirmière, Béatrice Bellamy avait débuté son parcours politique à seulement 23 ans comme conseillère municipale dans sa commune natale de Cugand.

Une élue engagée dans la santé et le sport

Avant son entrée en politique nationale, Béatrice Bellamy avait travaillé dans le secteur pharmaceutique, notamment chez Pierre Fabre puis Sanofi où elle occupait un poste de directrice régionale. Élue municipale à La Roche-sur-Yon en 2014 puis réélue en 2020, elle s’était particulièrement investie sur les questions liées au sport et à la prévention santé avant son élection à l’Assemblée nationale en 2022.

Plusieurs responsables politiques lui ont rendu hommage après l’annonce de son décès. Édouard Philippe a salué une députée « courageuse » et « bienveillante », tandis que Michel Barnier a évoqué une femme « engagée avec courage » sur les enjeux de santé publique et de sport.