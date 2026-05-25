Le pape Léon XIII appelle à freiner le développement de l’IA dans sa première encyclique

Le pape Léon XIII a exhorté les gouvernements du monde entier à ralentir et à encadrer strictement le développement de l’intelligence artificielle, mettant en garde contre les risques de désinformation, de conflits et d’une possible « guerre sans fin » alimentée par cette technologie.

Dans sa première encyclique intitulée Magnifica Humanitas, publiée lundi au Vatican, le souverain pontife a appelé à un engagement politique plus fort face à l’accélération des avancées technologiques. Il a plaidé pour « des cadres juridiques solides, une surveillance indépendante, des utilisateurs informés et un système politique qui n’abdique pas ses responsabilités ».

Le texte, long de près de 43 000 mots, constitue l’un des documents doctrinaux les plus importants du pontificat. Le pape américain y critique également la concentration du contrôle des données d’IA entre les mains d’entreprises privées et appelle à protéger les travailleurs ainsi que les enfants face aux effets potentiels de cette technologie.

Lors de la présentation officielle de l’encyclique, au Vatican, le cofondateur de Anthropic, Christopher Olah, a estimé que le développement de l’IA ne devait pas être laissé aux seules entreprises technologiques. Il a averti qu’une automatisation massive du travail humain constituait « une réelle possibilité ».

Le pape a également dénoncé les conflits internationaux et rejeté la doctrine de la « guerre juste », tout en présentant des excuses pour le rôle historique de l’Église dans l’esclavage transatlantique.

Cette prise de position intervient alors que les débats sur la régulation de l’intelligence artificielle s’intensifient à travers le monde, sur fond de rivalités technologiques et géopolitiques croissantes.