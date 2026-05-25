Un braquage à la voiture-bélier vise une boutique de luxe du Faubourg Saint-Honoré

Une boutique de luxe située dans le très chic Faubourg Saint-Honoré a été la cible d’un spectaculaire cambriolage à la voiture-bélier dans la nuit de dimanche à lundi. Les faits se sont produits vers 4h30 du matin dans le 8e arrondissement de Paris, au sein du magasin Luxury installé au numéro 157 de l’avenue commerçante réputée pour ses enseignes haut de gamme.

Selon des sources policières, « deux individus gantés et cagoulés » ont forcé l’entrée du commerce avant de dérober plusieurs sacs à main de grandes marques. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Un préjudice estimé à 200.000 euros

Le montant du préjudice est estimé à environ 200.000 euros, d’après les premières évaluations communiquées par les enquêteurs. Les circonstances exactes du cambriolage restent encore à préciser, notamment le véhicule utilisé pour forcer l’accès à la boutique et l’itinéraire emprunté par les suspects après leur fuite.

Les vols visant les enseignes de luxe se multiplient ces derniers mois dans plusieurs grandes villes françaises, particulièrement à Paris, où les commerces spécialisés dans la maroquinerie, la joaillerie ou l’horlogerie haut de gamme sont régulièrement ciblés par des équipes organisées. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs du braquage.