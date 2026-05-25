Matthew Perry : les objets personnels de la star de Friends vendus aux enchères le 5 juin aux États-Unis

Près de trois ans après la mort de Matthew Perry, plusieurs objets ayant appartenu à l’acteur américain vont être mis aux enchères aux États-Unis. La vente est prévue le 5 juin et se tiendra à la fois en ligne et dans une salle de ventes située à Dallas. Connu dans le monde entier pour son rôle de Chandler Bing dans la série culte Friends, Matthew Perry avait conservé de nombreux souvenirs liés à sa carrière. Plusieurs d’entre eux figurent parmi les lots proposés à la vente, notamment des scripts de la série, des objets de collection et des pièces directement associées à l’univers de la sitcom.

Des scripts signés par toute la bande

Parmi les objets les plus attendus figurent des scripts de Friends, dont certains sont signés par les six acteurs principaux : Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer. Un script du pilote de la série ainsi qu’un exemplaire lié au final font partie des pièces phares. La vente comprend également une collection de 26 scripts issus d’épisodes marquants, ainsi qu’un album photo intitulé The One With the Last Supper. Autre objet symbolique : une réplique personnelle du célèbre cadre jaune accroché sur la porte de l’appartement de Monica et Rachel dans la série.

Des œuvres d’art et des objets très personnels

L’enchère ne se limite pas aux souvenirs de télévision. Des œuvres d’art ayant appartenu à Matthew Perry seront également proposées, dont des pièces signées Banksy et Mel Bochner. La collection comprend aussi des objets liés aux goûts personnels de l’acteur, notamment autour de Batman, un personnage qu’il affectionnait particulièrement. Son Screen Actors Guild Award de 1995, remporté avec l’ensemble du casting de Friends, figure aussi parmi les lots. Des accessoires, des objets décoratifs, des souvenirs de carrière et plusieurs pièces issues de son univers privé devraient attirer à la fois les collectionneurs et les fans de la série.

Une vente au profit de sa fondation

Les bénéfices nets de cette vente seront reversés à la Matthew Perry Foundation, créée après la mort de l’acteur. Cette fondation soutient des actions liées à la prise en charge des addictions, un sujet sur lequel Matthew Perry s’était exprimé publiquement à plusieurs reprises au cours de sa vie. Avant la vente du 5 juin, les objets sont exposés à Beverly Hills du 18 au 29 mai. Les acheteurs peuvent aussi placer des enchères à distance avant la tenue de la vente principale.

Une disparition qui avait bouleversé Hollywood

Matthew Perry est mort le 28 octobre 2023, à l’âge de 54 ans. Le médecin légiste du comté de Los Angeles a conclu que son décès était dû aux effets aigus de la kétamine, avec d’autres facteurs contributifs, notamment la noyade, une maladie coronarienne et les effets de la buprénorphine. Le décès a été classé comme accidentel. Sa disparition avait provoqué une vive émotion à Hollywood et auprès des fans de Friends, série diffusée de 1994 à 2004 et devenue l’une des comédies les plus populaires de l’histoire de la télévision. À travers cette vente, une partie de son histoire personnelle et professionnelle s’apprête désormais à changer de mains.