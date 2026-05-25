Un oligarque russe remis par la France aux autorités lituaniennes

Un magnat russe poursuivi par la justice lituanienne a été remis ces derniers jours par la France à la Lituanie, selon des informations publiées par Mediapart. L’homme d’affaires faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen dans le cadre d’une enquête portant notamment sur des soupçons de crimes financiers et d’activités liées aux réseaux d’influence russes en Europe.

Cette extradition intervient dans un contexte de surveillance accrue des fortunes russes et des oligarques proches du pouvoir de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. Plusieurs pays européens ont renforcé leurs dispositifs judiciaires et financiers afin de lutter contre les contournements de sanctions internationales et les soupçons de blanchiment.

Coopération judiciaire renforcée en Europe

Les autorités françaises ont procédé à cette remise dans le cadre de la coopération judiciaire européenne. La justice lituanienne souhaite désormais entendre l’homme d’affaires sur ses activités et ses éventuels liens avec des circuits financiers soupçonnés d’avoir servi des intérêts russes dans plusieurs pays de l’Union européenne.

Depuis 2022, plusieurs enquêtes ont visé des oligarques russes installés ou actifs en France, notamment autour de questions d’influence politique, de patrimoine immobilier ou de montages financiers complexes. Ces dossiers ont contribué à renforcer la pression judiciaire exercée par plusieurs États européens contre les proches du Kremlin.