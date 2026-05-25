L’Iran va rétablir l’accès à Internet international après près de trois mois de restrictions

Le président iranien Massoud Pezeshkian a ordonné la réouverture de l’accès international à Internet, selon des informations relayées lundi par les médias d’État iraniens, après près de 90 jours de fortes restrictions imposées dans le pays.

La décision a été annoncée par un responsable du ministère iranien des Communications, sans précision immédiate sur les modalités ni le calendrier exact du rétablissement complet des connexions.

Selon l’organisme de surveillance NetBlocks, la majorité des Iraniens étaient privés d’accès normal à Internet depuis 87 jours. Seuls certains utilisateurs disposant de réseaux privés virtuels sophistiqués parvenaient à contourner les restrictions.

Les autorités iraniennes avaient d’abord imposé une coupure massive du réseau à partir du 8 janvier afin de répondre à des manifestations antigouvernementales. Les connexions avaient ensuite été partiellement rétablies avant qu’une nouvelle interruption ne soit décidée après le début des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran à la fin du mois de février.

Même en période normale, l’accès au web mondial reste fortement contrôlé en Iran, où de nombreux sites et plateformes sont bloqués par les autorités. Le pays s’appuie également de plus en plus sur un intranet national pour certains services publics et éducatifs, notamment l’enseignement en ligne.