Sophie Binet mise en examen après ses accusations contre Tefal sur la répression syndicale

La secrétaire générale de CGT, Sophie Binet, a annoncé lundi sa mise en examen pour diffamation après avoir dénoncé publiquement « la répression syndicale qui sévit à Tefal ». L’information a été révélée ce matin par la dirigeante syndicale, dans un contexte de tensions persistantes entre l’entreprise et plusieurs représentants syndicaux.

Le directeur de publication de L’Humanité, Fabien Gay, a également indiqué sur France Inter avoir été mis en examen pour injure publique dans ce même dossier. Selon lui, cette procédure judiciaire pourrait entraîner une amende pouvant atteindre 12.000 euros.

Tefal confirme avoir engagé une procédure judiciaire

Sollicitée par franceinfo, l’entreprise Tefal a confirmé avoir engagé une action en justice contre Sophie Binet et ses coauteurs. Le groupe affirme contester « fermement » les accusations formulées publiquement à son encontre et évoque des déclarations « graves et erronées » visant son fonctionnement interne.

L’entreprise a également précisé que la mise en examen avait été notifiée dès le 12 mars. Cette affaire intervient dans un climat social tendu autour des questions de libertés syndicales et de conditions de travail, alors que plusieurs organisations dénoncent depuis des années des pressions exercées contre certains représentants du personnel au sein du groupe industriel.